В Крыму электрик получил 2 года условно за гибель ребенка от трансформаторной подстанции

В Симферопольском районе старшего мастера участка электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго» признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть девочки 2011 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Электрик – житель Софиевки 1957 года рождения. 19 июля старший мастер осмотрел закрытую трансформаторную подстанцию. По небрежности сотрудник «Крымэнерго» не закрыл двери объекта на замок. Почти через месяц, 16 августа, в это помещение прошла девочка. Школьница прикоснулась к шинам, которые находились под напряжением.

В результате юная крымчанка скончалась на месте от поражения электрическим током.

Электрика признал суд виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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