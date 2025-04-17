«Крымский лимонарий» готовится собрать первый промышленный урожай лимонов

Тепличный комплекс «Крымский лимонарий» в Сакском районе Крыма этой осенью планирует впервые собрать промышленный урожай лимонов — от 25 до 30 тонн. С расширением на 10 тысяч квадратных метров и добавлением 1500 новых деревьев общая площадь хозяйства достигла 3 гектаров.

Первые лимонные деревья в комплексе высадили в ноябре 2021 года. Сейчас растения достигли возраста плодоношения и активно готовятся к первому масштабному сбору урожая. Как отмечает владелец комплекса Тимур Абдукахаров, крымские лимоны отличаются высоким содержанием витаминов и достойным вкусом.

Расширение производства происходит на фоне перебоев с импортом лимонов из Турции и Южной Америки. Российский рынок испытывает дефицит: около половины потребляемых лимонов ранее поступало из Турции. Крымские производители планируют занять освободившуюся нишу.

В будущем «Крымский лимонарий» собирается увеличить площадь теплиц до 6 гектаров, вывести урожайность на уровень 500 тонн в год, а также наладить полный цикл переработки и упаковки продукции. Кроме лимонов, аграрии экспериментируют с апельсинами, мандаринами и лаймами, а также ведут работу по созданию цитрусового генетического банка, в котором уже собрано более 30 сортов.

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Дмитрий Островский

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