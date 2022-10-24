В Крыму 20-летний парень спонсировал деятельность нацбатальона Украины

В Крыму задержали 20-летнего гражданина Украины, подозреваемого в спонсировании незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве рассказали, что молодой человек переводил деньги для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего в Украине незаконного вооруженного формирования, принимающего участие в боевых действиях против ВС РФ.

Задержанному грозит лишение свободы до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Напомним, ранее на жителя Симферополя заведено уголовное дело за публичные призывы к расправе над российскими военнослужащими.

Ольга Сурикова