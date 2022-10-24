Житель Севастополя лишился 50 тысяч рублей из-за доверия девушке

В Севастополе оперативники задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в краже 50 тысяч рублей у своего приятеля.

Установлено, что молодой мужчина пригласил домой 17-летнюю знакомую и на некоторое время оставил ее без присмотра. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, гостья похитила из его кошелька 50 тысяч рублей и скрылась.

Украденные деньги она потратила на покупку одежды и аксессуаров для смартфона.

Теперь несовершеннолетней грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе правоохранители задержали местного жителя по подозрению в похищении электроинструментов у соседа на сумму 55 тыс рублей.

Ольга Сурикова