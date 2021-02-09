В Кремле рассказали, когда можно будет снять маски

Уже есть прогнозы, когда вернемся к привычной жизни

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%, поэтому к августу Россия сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет издание ТАСС.

«Август уже будет, что называется, с открытым забралом», — обнадежил Песков.

Он отметил, что, по подсчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. Над этим сейчас, по его словам, работают разновекторно во многих странах. Он отметил Успехи Израиля, России и США,

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 105,8 млн человек, более 2,3 млн умерли.

В Севастополе, по последним данным, заболели коронавирусной инфекцией 10565 человек. В настоящий момент выздоровели 9417 человек, 425 умер.

Фото: sobesednik.ru

Ольга Сурикова