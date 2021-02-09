В Севастополе снижается количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших равно числу выздоровевших

По состоянию на утро 9 февраля зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19. 90 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 72 до 89 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10565 человек. В настоящий момент выздоровели 9417 человек, 425 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 355 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 64 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 51%. Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.