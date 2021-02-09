В Севастополе начали строить пожарные депо вблизи лесов

Сейчас работы на этапе котлована

В Севастополе до конца года должно появиться пожарное депо в Терновке. Об этом рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Поскольку вблизи лесов у нас не было пожарных депо, ранее было принято решение включить эти объекты в ФЦП. Сейчас один такой объект строится в Павловке, начались работы в Терновке. Идет проектирование депо в селе Полюшко, строительство там начнется в 2022 году», — отметил Илларион Гапицонов.

В свою очередь, представитель подрядчика ООО «Крым Инерт Техника» Виталий Спирин рассказал, что сейчас на объекте идет проц­­­­­есс планировки территории, разработка котлована под резервуар сбора условно чистых стоков, осуществляется устройство арматурного цеха и фундамента основного здания депо.

Срок сдачи указывается – декабрь этого года.

Комплекс пожарного депо будет состоять из двух зон: административно-бытовой и зоны хранения автомобилей с постом технического обслуживания.

Также в пресс-службе сообщили, что в этом году планируется ввод в эксплуатацию пожарных депо в селе Павловка на 4 машиновыезда и селе Терновка на 2 машиновыезда. Ведется проектирование пожарного депо на 4 машиновыезда в селе Полюшко.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова