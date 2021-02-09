В Севастополе начали строить пожарные депо вблизи лесов

Сейчас работы на этапе котлована
В Севастополе до конца года должно появиться пожарное депо в Терновке. Об этом рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«Поскольку вблизи лесов у нас не было пожарных депо, ранее было принято решение включить эти объекты в ФЦП. Сейчас один такой объект строится в Павловке, начались работы в Терновке. Идет проектирование депо в селе Полюшко, строительство там начнется в 2022 году», — отметил Илларион Гапицонов.
В свою очередь, представитель подрядчика ООО «Крым Инерт Техника» Виталий Спирин рассказал, что сейчас на объекте идет процесс планировки территории, разработка котлована под резервуар сбора условно чистых стоков, осуществляется устройство арматурного цеха и фундамента основного здания депо.
Срок сдачи указывается – декабрь этого года.
Комплекс пожарного депо будет состоять из двух зон: административно-бытовой и зоны хранения автомобилей с постом технического обслуживания.
Также в пресс-службе сообщили, что в этом году планируется ввод в эксплуатацию пожарных депо в селе Павловка на 4 машиновыезда и селе Терновка на 2 машиновыезда. Ведется проектирование пожарного депо на 4 машиновыезда в селе Полюшко.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Ольга Сурикова