В Кремле назвали главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума

Снятие запрета на массовые мероприятия в Крыму входит в полномочия главы региона, он несет за это ответственность, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание «Коммерсантъ».

«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из «ковидных» ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идет в своей траектории движения»,— ответил Песков во время пресс-колла на вопрос, оправдано ли снятие в Крыму ограничений на проведение массовых мероприятий.

Он напомнил, что главам регионов еще в начале пандемии коронавируса президент дал право самим регулировать ограничения . «От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия»,— добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, в Севастополе, как и в Крыму власти разрешили празднование седьмой годовщины референдума 18 марта. В Севастополе в этот день пройдет более 140 мероприятий, в том числе концерт группы «Любэ».

Ольга Сурикова