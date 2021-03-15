В Севастополе 18 марта выступит группа «Любэ»

Программа празднования годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией



В Севастополе 18 марта с 16:00 до 21:00 на площади Нахимова пройдет традиционный концерт-митинг, приуроченный к седьмой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России.

Подарком для горожан станет выступление любимой группы президента Владимира Путина — группы «Любэ». Об этом сегодня было сообщено на аппаратном совещании губернатора Михаила Развожаева.

Программа концерта будет включать выступления артистов Севастопольского Академического Театра танца им. Вадима Елизарова, Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, детского музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна», финалистки телепроекта «Голос. Дети» Вероники Сыромля, шоу-группы «Мюзик-экс», солистов Дворца культуры рыбаков, культурного комплекса «Корабел» и других ведущих вокальных, танцевальных коллективов и исполнителей города Севастополя, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Ведущие концерта: Тимур Соловьев и Светлана Зейналова.

Режиссеры: артист театра и кино, режиссер Александр Шувалов и режиссер-постановщик Марина Фирстова.

По окончании концерта-митинга праздничный фейерверк.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя