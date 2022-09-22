В Киеве сообщили об обмене Медведчука на бойцов и командиров «Азова»*

Вчера, 21 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен военнопленными.

Как сообщили Киевские власти, в ходе обмена России были переданы 50 военнослужащих и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, а на Украину отправились 215 пленных, в том служившие в полке «Азов». Также Украине были переданы командиры полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламар «Калина».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по условиям обмена пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».

Напомним, В Крыму закрыли ресторан, где отмечали свадьбу под гимн «Азова»*

* признан в России террористической организацией и запрещен