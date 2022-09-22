В Севастополе для голосования на референдуме в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях откроют четыре участка 

Спецоперация в Украине
22-09-2022
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В Севастополе для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей будет открыто четыре избирательных участка, также проголосовать можно будет на дому.  Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.

С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому.

27 сентября всех будут ждать на избирательных участках. 

Для жителей ДНР будет открыт избирательный участок в Дворце культуры Рыбаков по адресу: ул, Павла Корчагина, 1.

Жители ЛНР смогут проголосовать в Севастопольском центре культуры и искусств, который расположен по адресу: ул. Ленина, 25.

Приезжие из Запорожской области смогут проголосовать на избирательном участке, который находится в кинотеатре «Москва» на ул. Генерала Острякова, 70. 

Жителей Херсонской области ждут на участке в культурном комплексе «Корабел» — ул. Рабочая, 2. 

Желающие проголосовать на дому могут с 23 по 26 сентября оставить заявку на вышеуказанных избирательных участках. 

Фото: dnr-news.ru

Ольга Сурикова

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