В Керчи пройдет суд над экс-главой капстроя Севастополя

Бывший глава департамента капитального строительства Севастополя, в последствии назначенный помощником губернатора по развитию Мелитополя Илларион Гапицонов должен предстать перед судом 5 апреля в Керчи.

Как сообщается на сайте городского суда Керчи, в суд дело поступило 20 февраля 2023 года, чиновнику вменяется ст.159 ч.4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, пишет ForPost.

Напомним, Илларион Гапицонов ранее комментировал появившуюся информацию о том, что он был объявлен в розыск . Экс-директор капстроя пояснял, что уголовное дело связано с его давним строительным бизнесом в Керчи.

Ольга Сурикова