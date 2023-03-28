Между Крымом и Запорожьем планируют запустить паромы

Власти Запорожской области обсуждают с министерством транспорта РФ запуск паромного сообщения между Бердянском и Керчью, включая пассажирские рейсы. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сейчас идет диалог с министерством транспорта, который ложится в программу, по формированию паромов между Бердянском и Керчью. Также мы хотим запустить и пассажирское сообщение между Бердянском и Керчью», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Балицкий сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь — Ростов-на-Дону, которая пройдет по территории Запорожской и Херсонской областей и ДНР. Также в планах властей региона развитие порта Бердянска.

Читайте также: Открыли пассажирское сообщение между Крымом, Херсоном и Запорожьем

Ольга Сурикова