В Севастополе гладильщик вынес из прачечной почти 400 тысяч рублей

В Севастополе задержали мужчину, который похитил из офиса прачечного предприятия почти 400 тысяч рублей. В полицию обратилась главбух фирмы.

Оперативники установили к краже денег причастен 32-летний работник прачечной, ранее судимый за кражи и незаконные операции с наркотиками.

Как выяснилось, он, выполняя работу гладильщика, знал, что в офисном помещении находится сейф с выручкой. Воспользовавшись отсутствием бухгалтера, он сломал дверь в кабинет, забрал из незакрытого сейфа 385 тысяч рублей и скрылся.

Почти все украденные деньги он успел потратить на развлечения.

Ему теперь грозит до шести лет за кражу.

Напомним, в Севастополе мужчина задержан за кражу кассового сейфа в одном из торговых центров.

Ольга Сурикова