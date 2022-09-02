Гапицонов: «С удивлением узнал, что меня объявили в розыск»

Бывший директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов прокомментировал появившуюся утром в некоторых Telegram-каналах информацию о том, что его объявили в розыск. Он пояснил это своей деятельностью в Керчи.

«С удивлением узнал, что меня объявили в розыск. И что я, судя по ориентировке, собираюсь на Украину», — написал Гапицонов в своем Telegram.

Чиновник сообщил, что ему действительно пришла повестка явиться для дачи показаний в качестве свидетеля, но он в данный момент болеет ковидом и передал через адвоката соответствующую справку представителям следственного комитета. Но сразу после этого его объявили в розыск. Сам Гапицонов пообещал явится в Следком после выздоровления.

«Ни с какой моей деятельностью в Севастополе это дело не связано, продолжается эпопея с периодом моей работы в бизнесе в Керчи. История давняя», — подчеркнул экс-директор капстроя.

Напомним, на днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что назначил директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова своим помощником на подшефных территория на Украине.

Ольга Сурикова