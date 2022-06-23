В Севастополе 253 выпускника закончили школу с золотой медалью

Среди них и донецкие школьники

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил сегодня, 23 июня, выпускников школ, которые закончили 11 класс с медалью. Торжественное собрание прошло в театре имени А.В. Луначарского.

Среди медалистов есть дети-беженцы из Донецкой Народной Республики. Таких оказалось пять человек.

«253 выпускника, которые получили сегодня медаль за достойные успехи в учебе, это очень достойный результат», — подчеркнул Развожаев.

Ребята из ДНР удостоились отдельных аплодисментов.

В напутствие школьникам губернатор сказал, что сегодня самое главное не боятся рисковать и делать то, что им по сердцу.

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Ольга Сурикова