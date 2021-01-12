В Севастополе заболело 93 человека коронавирусом за сутки

Всего под наблюдением находятся 525 человек

В Севастополе по состоянию на утро 12 января зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. 69 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства Севастополя.

Умерли четыре человека в возрасте от 27 до 83 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7846 человека. В настоящий момент выздоровели 7076 человек, 291 умер. На сегодняшний день в стационарах находится 276 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 282 человека.

Под наблюдением находится 525 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.