Кадыковский рынок в Балаклаве ждет переформатирование

На сайте правительства Севастополя объявили о начале общественных слушаний по проекту планировки и межевания Кадыковского рынка в Балаклаве.

Подготовка документации по планировке территории выполняется с целью обоснования преобразования существующего рынка в систему открытых террасированных и полуоткрытых пространств с осуществлением торговой функции, сообщают разработчики.

Общественные обсуждения проводятся с 10.01.2023 по 10.02.2023 через раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru.

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта (раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag . sev . gov . ru ) . Дата открытия экспозиции – 17.01.2023.

Напомним, правительство Севастополя передумало приватизировать ГУП, управляющий рынками.

Дмитрий Островский