Кадыковский рынок в Балаклаве ждет переформатирование

Политика
12-01-2023
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На сайте правительства Севастополя объявили о начале общественных слушаний по проекту планировки и межевания Кадыковского рынка в Балаклаве.

Подготовка документации по планировке территории выполняется с целью обоснования преобразования существующего рынка в систему открытых террасированных и полуоткрытых пространств с осуществлением торговой функции, сообщают разработчики.

Общественные обсуждения проводятся с  10.01.2023 по  10.02.2023 через раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru.

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта (раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru). Дата открытия экспозиции – 17.01.2023.

Напомним, правительство Севастополя передумало приватизировать ГУП, управляющий рынками.

Дмитрий Островский

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