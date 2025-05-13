В Севастополе представили проект городского крематория 

На заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя был представлен проект городского крематория, разработанный ООО «Севастопольский городской крематорий». С докладом выступил руководитель организации Алексей Капунов, который рассказал об архитектурных решениях, социальной направленности проекта и его значении для города.

По словам Копылов, севастопольский крематорий станет частью федеральной инициативы по созданию «Парков памяти» — современных ритуальных центров, строящихся при поддержке Агентства стратегических инициатив в разных регионах России. Его построят на Мекензиевых горах.

«Мы реализуем проекты «Парков памяти» в регионах России при поддержке Агентства стратегических инициатив. Это инновационные ритуальные центры, включающие крематории и колумбарии. Все они проектируются в единой стилистике — это сдержанные функциональные здания без избыточной религиозной символики. Их архитектура и интерьеры напоминают современные медицинские центры», — сообщил Копылов.

Общая площадь здания составит порядка 500 квадратных метров. Однако, вестибюль для прощания в этом здании планируется площадью 28 кв. м. Тема наличия на территории нового объекта колумбария и залов прощания была поднята членами совета, поскольку в документах их не обнаружилось.

Алексей Капунов заверил, что зал прощания в проекте предусмотрен, но подробностей не сообщил. В итоге было отмечено, что проект нуждается в доработке с точки зрения обозначения и организации залов прощания, а также размещения колумбария. Также обсуждалась цветовая палитра здания и целесообразность размещения на нем надписи «Крематорий». Было решено надпись с крематория убрать и покрасить его в темные оттенки.

Несмотря на скромные размеры, по словам разработчика, проект позиционируется как полноценный ритуальный центр с высоким уровнем комфорта и функциональности. Архитектурный совет рекомендовал учесть высказанные замечания, тем не менее в целом проект был поддержан.