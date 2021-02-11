Власть

В Инкермане вежливый водитель чуть не упал в море

11-02-2021
админ
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Ювелирно припарковаться не получилось

В Инкермане, в районе 59-го причала, водитель попытался аккуратно, у края припарковаться, и чуть не нырнул в море.

Фото выложено в группе «Автопартнер.Крым.Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте. На нем видно, что автовладелец передним колесом уже съехал в обрыв.  

В комментариях очевидцы написала, что без помощи эвакуатора не обошлось.

Напомним, недавно в Севастополе LADA Largus на проспекте Генерала Острякова влетела в разделительный забор. ДТП произошло в районе остановки «Переход».

 

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