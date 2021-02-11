ПОЧЕМУ СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛАЮТ АБОРТ

Кто готов остановить?
Ежегодно в Севастополе не рождается более тысячи детей. Только в прошлом году на свет появилось 3 730 малышей, а могло быть в два раза больше. Почти 1, 5 тысячи малышей не получили права на жизнь. Правда, по разным причинам.
Активисты движения «pro-life», выступающие против контрацепции и абортов, уверены, что нежелательную беременность прерывают в основном неблагонадежные слои населения. Наше издание решило разобраться, по каким причинам женщины Севастополя выбирают аборт, влияет ли на это их социальный уровень, а главное есть ли шанс остановить их от такого шага.
ИЩЕМ ПРИЧИНУ
Причины варьируются в зависимости от возраста женщин, социального статуса, жизненного окружения и доступа к контрацепции. Мотивы также зависят от того, как беременность воспринимается в обществе, от социального статуса, который женщины приобретают в период материнства, а также насколько приемлема беременность вне брака.
Разные аналитики, занимающиеся этой проблемой, среди основных причин называют такие: беременность в результате изнасилования
- наличие маленького ребенка
- экономические причины, отсутствие собственных ресурсов на ребенка
- социальное осуждение добрачной беременности,
- отказ семьи
- неудачное использование контрацептивов
- принуждение партнера или родителей
- получение образования, страх исключения или прекращения обучения
- плохие отношения с партнером
В комментариях нашему изданию вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев заявил, что причину нужно искать еще и в воспитании современной молодежи. По его мнению, в России демография стала страдать, потому что общество стало бездуховным, нацеленным только на потребление.
«Не секрет, что для современных молодых людей, особенно для молодых женщин, сознательный выбор не заводить большую семью и много детей – это возможность делать карьеру, зарабатывать деньги, посвятить себя самореализации.
Наше общество сверхпотребления навязывает нам неправильные ложные ценности, сегодня для молодого человека важнее купить последнюю модель айфона, чем завести полноценную семью и воспитать достойных детей», – считает депутат.
По его словам, нельзя, конечно, отрицать экономическую составляющую, кризис, низкий уровень дохода населения, обусловленный сейчас пандемией и коронавирусом, но, как говорится, зри в корень и ищи причины глубже.
ДЕТИ-УЖЕ НЕ ДЕТИ
Отдельной категорией и статистикой проходит беременность и аборты у несовершеннолетних девочек.
Большинство беременностей подростков непреднамеренное. Неготовность к материнству, социально неблагоприятная обстановка, трудная жизненная ситуация или незавидная перспектива воспитывать ребенка в одиночестве приводит к тому, что значительная часть девочек прерывает беременность.
В комментариях нашему изданию особую озабоченность Уполномоченная по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская высказала в отношении числа беременных несовершеннолетних девочек и количества абортов у этой категории.
По информации Департамента здравоохранения города Севастополя:
|2017
|2018
|2019
|Численность беременных несовершеннолетних:
|35
|6
|16
|в т.ч.
|до 14 лет (вкл.)
|0
|1
|2
|15 – 17 лет (вкл.)
|35
|5
|14
|Численность родивших несовершеннолетних:
|0
|0
|0
|в т.ч.
|до 14 лет (вкл.)
|0
|0
|0
|15 – 17 лет (вкл.)
|0
|0
|0
|Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:
|0
|1
|2
|в поздние сроки беременности (22 – 27 недель)
|0
|0
|0
|в т.ч.
|криминальные аборты
|0
|0
|0
|не уточненные аборты
|0
|0
|0
|повторные аборты
|0
|0
|0
|Количество абортов в возрасте 15 – 17 лет (вкл.), всего:
|35
|5
|14
|в т.ч.
|в поздние сроки беременности
|0
|0
|0
|криминальные аборты
|0
|0
|0
|не уточненные аборты
|8
|0
|0
|повторные аборты
|0
|0
|0
Здесь, конечно, стоит большая проблема сексуальной раскрепощенности, доступность слабоалкогольных напитков, наркотических веществ, порнографических материалов, недостаточное сексуальное воспитание и просвещение, предубеждение к контрацепции. Девочки зачастую стесняются попросить партнера надеть презерватив, потому что уверены, что он снижает остроту удовольствия и влияет на романтизм отношений. Нельзя исключать и насилие над несовершеннолетней и пребывание ее в неблагоприятном социальном окружении со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому подростковая беременность давно стала не столько медицинской, сколько социальной проблемой. В развитых странах ее распространенность достигает 12 случаев на тысячу подростков, в России этот показатель в 8-9 раз выше.
Поэтому в молодежной среде нужно вести постоянную просветительскую, разъяснительную работу на понятном для них языке. С детьми нужно хотеть и уметь общаться.
Хотя общаться нужно и со взрослыми.
КТО МОЖЕТ СПАСТИ ЖЕНЩИНУ ОТ АБОРТА В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за 2020 год родилось 3 730 детей, что значительно ниже по сравнению с 2019 годом – 4267. Однако число абортов все-таки начало снижаться. В 2019 было 1674, а в прошлом году – 1463.
При этом, по данным департамента здравоохранения Севастополя, до 12 недель – 1396, из них 676 абортов (из них медикаментозных 212), 430 замерших беременностей, остальные выкидыши;
от 12 до 22 недель – 102, из них 42 прерывания беременности по медицинским показаниям, 24 замершие беременности, остальные выкидыши.
То есть, если разложить статистику на составляющие, цифры намеренного прерывания беременности выглядят немного скромнее.
Сейчас женщины в России получили право по полису обязательного медицинского страхования делать аборт в государственных медицинских учреждениях. Государством на каждую такую операцию предусмотрено от четырех до десяти тысяч рублей, чтобы женщины перестали рисковать своей жизнь, соглашаясь на услуги подпольных специалистов.
Ситуация стала меняться в лучшую сторону, благодаря комплексу мер по охране репродуктивного здоровья, в том числе открытию медико-социальных кабинетов, где есть социальный работник, психолог, врач акушер-гинеколог, юрист. Такой организации стала «Дар жизни».
По информации АНО «Дар жизни» в городе Севастополе за период 2018 — 2020 гг.:
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|Количество доабортного консультирования
|114
|495
|281
|Количество сохраненных беременностей после доабортного консультирования
|8
|79
|41
В комментариях изданию Forpost психолог, арт-терапевт Виктория Мартюшева, которая работала в организации «Дар жизни» как раз на доабортном консультировании рассказала, что к ней за полтора года пришло 154 женщины из них 30 решили сохранить беременность. Беседы проводились в женских консультациях.
«Мы не уговариваем, мы ищем слово для каждой женщины. Часто женщина до последнего ждет, что ее кто-то остановит, кто-то ей скажет что-то правильное, нужное», – сразу пояснила психолог.
«У каждой было очень сильное стрессовое, кризисное состояние. И каждая была на 100% уверена, что сделает аборт. И каждая шла на беседу как на чисто формальную встречу, просто, чтобы ей поставили подпись. Есть такое понятие в психологии, как тоннельное мышление, когда женщина ничего не хочет видеть вокруг, ничего слышать. Но самое страшное, она и себя не хочет слышать. Ей кажется, что как только она это сделает, то сразу все закончится», – рассказала Виктория Мартюшева.
Психолог рассказала, что ей удавалось не только найти слова, чтобы женщина решила дать ребенку право родиться, но и помогала многим женщинам и после рождения. Она рассказывала, что они могут обратиться в Кризисный центр, где будущей матери обязательно помогут. Приводила пример, когда для многодетной матери волонтерами снималась квартира, собиралась помощь для малыша, чтобы только ребенок родился и его не разлучили с мамой.
«Из тех, кто у меня сохранил беременность, а я потом, после консультирования всех обзваниваю, все потом радостным голосом говорят, что у них родился ребенок. Еще не было ни одной, кто бы говорил это грустно. Это самое радостное в моей работе», – добавила она.
Женские консультации и психологи часто направляют женщин накануне аборта и к священнику или обращаются за помощью к церкви, когда будущей мамочке нужна материальная и духовная поддержка.
Наше издание побеседовало и с настоятелем храма преподобного Сергия протоиреем Виталием Капелюшко, который как раз занимается доабортным консультированием.
Отец Виталий рассказал, что в практике каждого священника есть случаи, когда удавалось прихожанок отговорить прерывания беременности и детки рождались. И часто помогали после рождения: снимали квартиру, помогали с самым необходимым, проявляли максимальное участие.
Работа, по его словам, Севастопольским благочинием с беременными женщинами ведется постоянно: в каждой женской консультации есть уголок специальной литературы, который постоянно пополняется. Бывают дни, когда священника приглашают на беседу в женскую консультацию и не только на тему абортов.
На счету у отца Виталия две спасенные жизни. Но такую информацию трудно просто даже собрать.
«Одна женщина приходит ко мне на исповедь и говорит: «Батюшка, спасибо вам, моему сыну пять лет. Самое дорогое в моей практике священнической – это, когда я крестил ребенка, которого хотели убить. И я знал, что его хотели убить, но его сохранили благодаря трудам добрых людей.
Это трепетный момент для священника на исповеди. Когда ты просто говоришь женщине, ты роди ребенка, а я усыновлю твоего ребенка, но ты дай ему жизнь. И священник, если говорит, он усыновляет ребенка. Церковь всегда была за жизнь и делает все для того, чтобы детки рождались», – рассказал в комментариях нашему изданию настоятель храма преподобного Сергия.
Он тоже считает, что аборт – это трагедия, когда «зачастую вовремя не сказали, не объяснили, не поддержали».
«В любом случае, в каком бы состоянии женщина не была с годами она осознает тяжесть своего поступка и, конечно, начнет раскаиваться. Не важно, верующая или неверующая», – заключил отец Виталий.
ГОРОД И ГОСУДАРСТВО
Нельзя не упомянуть, что государство не только побеспокоилось о том, чтобы женщинам были созданы комфортные условия для аборта, но и предоставлены и неплохие материальные выплаты на рождение ребенка. Так, как известно, сейчас для поддержки рождаемости установлена ежемесячная денежная выплата, названная в народе «путинские пособия». На первого ребенка выплачивается 12 276 ₽. На второго ребенка выдается материнский капитал.
Во время карантина в 2020 году президентом среди прочего была назначена выплата семьям с детьми до трех лет ежемесячная выплата в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь на каждого такого ребенка. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имели право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
Перед новым годом президент сделал подарок и выплатил еще по 5 000 рублей семьям с детьми до 7 лет.
Не остался в стороне и город во время пандемии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил выплаты в размере трех тысяч рублей севастопольским семьям с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Региональную выплату получили 86 тысяч семьей.
С 1 сентября 2020 года в Севастополе по личной инициативе Развожаева началась выдача бесплатных подарков новорождённым. Подарочные комплекты с самым необходимым на первое время младенцу вручают в родильных домах города при выписке.
ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА ЖЕНЩИНОЙ
Психолог в завершение задала вопрос: Вправе ли мы решать, кому когда жить и умирать. И на этот вопрос нет ответа, каждый решает сам для себя.
«Пришла девушка лет 25, рассказала свою историю. Она встретила мужчину, о котором мечтала, красивый, старшее ее лет на 12, москвич, с большим домом. Ее любит, на руках носит, и они почти год живут. Он сделал ей предложение, готовится свадьба, у нее будет платье, о котором она мечтала, ресторан. И тут она забеременела, сказала, что не вовремя. И она переживает, что не влезет в платье, из-за которого худеет.
Все увидят живот, что люди скажут. Сначала должна быть свадьба, потом беременность. И ее упрашивали родители и муж, в женской консультации оставить ребенка. И она была непреклонна, сделала аборт. А самое главное, свадьба была назначена на апрель 2020, а тут грянул картин.
И у меня остался вопрос, была ли свадьба и белое платье», – пример, который привела Виктория Мартюшева, доказывает, что наше общество стало обществом гедонистов и экономическая составляющая у каждого своя.
Ольга Сурикова