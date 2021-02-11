ПОЧЕМУ СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛАЮТ АБОРТ

Кто готов остановить?

Ежегодно в Севастополе не рождается более тысячи детей. Только в прошлом году на свет появилось 3 730 малышей, а могло быть в два раза больше. Почти 1, 5 тысячи малышей не получили права на жизнь. Правда, по разным причинам.

Активисты движения «pro-life», выступающие против контрацепции и абортов, уверены, что нежелательную беременность прерывают в основном неблагонадежные слои населения. Наше издание решило разобраться, по каким причинам женщины Севастополя выбирают аборт, влияет ли на это их социальный уровень, а главное есть ли шанс остановить их от такого шага.

ИЩЕМ ПРИЧИНУ

Причины варьируются в зависимости от возраста женщин, социального статуса, жизненного окружения и доступа к контрацепции. Мотивы также зависят от того, как беременность воспринимается в обществе, от социального статуса, который женщины приобретают в период материнства, а также насколько приемлема беременность вне брака.

Разные аналитики, занимающиеся этой проблемой, среди основных причин называют такие: беременность в результате изнасилования

наличие маленького ребенка

экономические причины, отсутствие собственных ресурсов на ребенка

социальное осуждение добрачной беременности,

отказ семьи

неудачное использование контрацептивов

принуждение партнера или родителей

получение образования, страх исключения или прекращения обучения

плохие отношения с партнером

В комментариях нашему изданию вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев заявил, что причину нужно искать еще и в воспитании современной молодежи. По его мнению, в России демография стала страдать, потому что общество стало бездуховным, нацеленным только на потребление.

«Не секрет, что для современных молодых людей, особенно для молодых женщин, сознательный выбор не заводить большую семью и много детей – это возможность делать карьеру, зарабатывать деньги, посвятить себя самореализации.

Наше общество сверхпотребления навязывает нам неправильные ложные ценности, сегодня для молодого человека важнее купить последнюю модель айфона, чем завести полноценную семью и воспитать достойных детей», – считает депутат.

По его словам, нельзя, конечно, отрицать экономическую составляющую, кризис, низкий уровень дохода населения, обусловленный сейчас пандемией и коронавирусом, но, как говорится, зри в корень и ищи причины глубже.

ДЕТИ-УЖЕ НЕ ДЕТИ

Отдельной категорией и статистикой проходит беременность и аборты у несовершеннолетних девочек.

Большинство беременностей подростков непреднамеренное. Неготовность к материнству, социально неблагоприятная обстановка, трудная жизненная ситуация или незавидная перспектива воспитывать ребенка в одиночестве приводит к тому, что значительная часть девочек прерывает беременность.

В комментариях нашему изданию особую озабоченность Уполномоченная по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская высказала в отношении числа беременных несовершеннолетних девочек и количества абортов у этой категории.

По информации Департамента здравоохранения города Севастополя:

2017 2018 2019 Численность беременных несовершеннолетних: 35 6 16 в т.ч. до 14 лет (вкл.) 0 1 2 15 – 17 лет (вкл.) 35 5 14 Численность родивших несовершеннолетних: 0 0 0 в т.ч. до 14 лет (вкл.) 0 0 0 15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 0 1 2 в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 0 0 0 в т.ч. криминальные аборты 0 0 0 не уточненные аборты 0 0 0 повторные аборты 0 0 0 Количество абортов в возрасте 15 – 17 лет (вкл.), всего: 35 5 14 в т.ч. в поздние сроки беременности 0 0 0 криминальные аборты 0 0 0 не уточненные аборты 8 0 0 повторные аборты 0 0 0

Здесь, конечно, стоит большая проблема сексуальной раскрепощенности, доступность слабоалкогольных напитков, наркотических веществ, порнографических материалов, недостаточное сексуальное воспитание и просвещение, предубеждение к контрацепции. Девочки зачастую стесняются попросить партнера надеть презерватив, потому что уверены, что он снижает остроту удовольствия и влияет на романтизм отношений. Нельзя исключать и насилие над несовершеннолетней и пребывание ее в неблагоприятном социальном окружении со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому подростковая беременность давно стала не столько медицинской, сколько социальной проблемой. В развитых странах ее распространенность достигает 12 случаев на тысячу подростков, в России этот показатель в 8-9 раз выше.

Поэтому в молодежной среде нужно вести постоянную просветительскую, разъяснительную работу на понятном для них языке. С детьми нужно хотеть и уметь общаться.

Хотя общаться нужно и со взрослыми.

КТО МОЖЕТ СПАСТИ ЖЕНЩИНУ ОТ АБОРТА В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за 2020 год родилось 3 730 детей, что значительно ниже по сравнению с 2019 годом – 4267. Однако число абортов все-таки начало снижаться. В 2019 было 1674, а в прошлом году – 1463.

При этом, по данным департамента здравоохранения Севастополя, до 12 недель – 1396, из них 676 абортов (из них медикаментозных 212), 430 замерших беременностей, остальные выкидыши;

от 12 до 22 недель – 102, из них 42 прерывания беременности по медицинским показаниям, 24 замершие беременности, остальные выкидыши.

То есть, если разложить статистику на составляющие, цифры намеренного прерывания беременности выглядят немного скромнее.

Сейчас женщины в России получили право по полису обязательного медицинского страхования делать аборт в государственных медицинских учреждениях. Государством на каждую такую операцию предусмотрено от четырех до десяти тысяч рублей, чтобы женщины перестали рисковать своей жизнь, соглашаясь на услуги подпольных специалистов.

Ситуация стала меняться в лучшую сторону, благодаря комплексу мер по охране репродуктивного здоровья, в том числе открытию медико-социальных кабинетов, где есть социальный работник, психолог, врач акушер-гинеколог, юрист. Такой организации стала «Дар жизни».

По информации АНО «Дар жизни» в городе Севастополе за период 2018 — 2020 гг.:

2018 год 2019 год 2020 год Количество доабортного консультирования 114 495 281 Количество сохраненных беременностей после доабортного консультирования 8 79 41

В комментариях изданию Forpost психолог, арт-терапевт Виктория Мартюшева, которая работала в организации «Дар жизни» как раз на доабортном консультировании рассказала, что к ней за полтора года пришло 154 женщины из них 30 решили сохранить беременность. Беседы проводились в женских консультациях.

«Мы не уговариваем, мы ищем слово для каждой женщины. Часто женщина до последнего ждет, что ее кто-то остановит, кто-то ей скажет что-то правильное, нужное», – сразу пояснила психолог.

«У каждой было очень сильное стрессовое, кризисное состояние. И каждая была на 100% уверена, что сделает аборт. И каждая шла на беседу как на чисто формальную встречу, просто, чтобы ей поставили подпись. Есть такое понятие в психологии, как тоннельное мышление, когда женщина ничего не хочет видеть вокруг, ничего слышать. Но самое страшное, она и себя не хочет слышать. Ей кажется, что как только она это сделает, то сразу все закончится», – рассказала Виктория Мартюшева.

Психолог рассказала, что ей удавалось не только найти слова, чтобы женщина решила дать ребенку право родиться, но и помогала многим женщинам и после рождения. Она рассказывала, что они могут обратиться в Кризисный центр, где будущей матери обязательно помогут. Приводила пример, когда для многодетной матери волонтерами снималась квартира, собиралась помощь для малыша, чтобы только ребенок родился и его не разлучили с мамой.

«Из тех, кто у меня сохранил беременность, а я потом, после консультирования всех обзваниваю, все потом радостным голосом говорят, что у них родился ребенок. Еще не было ни одной, кто бы говорил это грустно. Это самое радостное в моей работе», – добавила она.

Женские консультации и психологи часто направляют женщин накануне аборта и к священнику или обращаются за помощью к церкви, когда будущей мамочке нужна материальная и духовная поддержка.

Наше издание побеседовало и с настоятелем храма преподобного Сергия протоиреем Виталием Капелюшко, который как раз занимается доабортным консультированием.

Отец Виталий рассказал, что в практике каждого священника есть случаи, когда удавалось прихожанок отговорить прерывания беременности и детки рождались. И часто помогали после рождения: снимали квартиру, помогали с самым необходимым, проявляли максимальное участие.

Работа, по его словам, Севастопольским благочинием с беременными женщинами ведется постоянно: в каждой женской консультации есть уголок специальной литературы, который постоянно пополняется. Бывают дни, когда священника приглашают на беседу в женскую консультацию и не только на тему абортов.

На счету у отца Виталия две спасенные жизни. Но такую информацию трудно просто даже собрать.

«Одна женщина приходит ко мне на исповедь и говорит: «Батюшка, спасибо вам, моему сыну пять лет. Самое дорогое в моей практике священнической – это, когда я крестил ребенка, которого хотели убить. И я знал, что его хотели убить, но его сохранили благодаря трудам добрых людей.

Это трепетный момент для священника на исповеди. Когда ты просто говоришь женщине, ты роди ребенка, а я усыновлю твоего ребенка, но ты дай ему жизнь. И священник, если говорит, он усыновляет ребенка. Церковь всегда была за жизнь и делает все для того, чтобы детки рождались», – рассказал в комментариях нашему изданию настоятель храма преподобного Сергия.

Он тоже считает, что аборт – это трагедия, когда «зачастую вовремя не сказали, не объяснили, не поддержали».

«В любом случае, в каком бы состоянии женщина не была с годами она осознает тяжесть своего поступка и, конечно, начнет раскаиваться. Не важно, верующая или неверующая», – заключил отец Виталий.

ГОРОД И ГОСУДАРСТВО

Нельзя не упомянуть, что государство не только побеспокоилось о том, чтобы женщинам были созданы комфортные условия для аборта, но и предоставлены и неплохие материальные выплаты на рождение ребенка. Так, как известно, сейчас для поддержки рождаемости установлена ежемесячная денежная выплата, названная в народе «путинские пособия». На первого ребенка выплачивается 12 276 ₽. На второго ребенка выдается материнский капитал.

Во время карантина в 2020 году президентом среди прочего была назначена выплата семьям с детьми до трех лет ежемесячная выплата в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь на каждого такого ребенка. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имели право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей.

Перед новым годом президент сделал подарок и выплатил еще по 5 000 рублей семьям с детьми до 7 лет.

Не остался в стороне и город во время пандемии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил выплаты в размере трех тысяч рублей севастопольским семьям с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Региональную выплату получили 86 тысяч семьей.

С 1 сентября 2020 года в Севастополе по личной инициативе Развожаева началась выдача бесплатных подарков новорождённым. Подарочные комплекты с самым необходимым на первое время младенцу вручают в родильных домах города при выписке.

ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Психолог в завершение задала вопрос: Вправе ли мы решать, кому когда жить и умирать. И на этот вопрос нет ответа, каждый решает сам для себя.

«Пришла девушка лет 25, рассказала свою историю. Она встретила мужчину, о котором мечтала, красивый, старшее ее лет на 12, москвич, с большим домом. Ее любит, на руках носит, и они почти год живут. Он сделал ей предложение, готовится свадьба, у нее будет платье, о котором она мечтала, ресторан. И тут она забеременела, сказала, что не вовремя. И она переживает, что не влезет в платье, из-за которого худеет.

Все увидят живот, что люди скажут. Сначала должна быть свадьба, потом беременность. И ее упрашивали родители и муж, в женской консультации оставить ребенка. И она была непреклонна, сделала аборт. А самое главное, свадьба была назначена на апрель 2020, а тут грянул картин.

И у меня остался вопрос, была ли свадьба и белое платье», – пример, который привела Виктория Мартюшева, доказывает, что наше общество стало обществом гедонистов и экономическая составляющая у каждого своя.

Ольга Сурикова