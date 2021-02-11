В Севастополе ветеран ВОВ через суд доказывал свой статус

Пришлось обратиться за помощью в прокуратуру

В Севастополе прокуратуре Нахимовского района в судебном порядке пришлось добиваться установления факта работы пожилого жителя города в тылу в период Великой Отечественной войны

В пресс-службе ведомства сообщили, в прокуратуру Нахимовского района обратился севастополец, которому отказывали в установлении ему статуса ветерана Великой Отечественной войны.

Надзорное ведомство начало свою проверку. Установлено, что пожилому человеку по его заявлению управлением труда и социальной защиты населения Нахимовского района Департамента труда и социальной защиты населения отказано в выдаче соответствующего удостоверения по причине недоказанности его трудовой деятельности в тылу в годы войны.

Вместе с тем, протоколы свидетельских показаний, находящиеся в материалах пенсионного дела заявителя, подтверждают факт его работы в тылу в колхозе «Дружба» Новониколаевского района Запорожской области в период с 1944 по 1945 годы, то есть не менее 6 месяцев, что дает ему право на реализацию социальных гарантий, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах».

Прокуратуре пришлось через суд восстанавливать право пенсионера на положенный ему статус ветерана ВОВ.

Напомним, в Севастополе ветеран Великой Отечественной войны уже три года не может добиться подключения света к выданному ему участку земли. Спустя 75 лет он снова ведет войну, теперь с чиновниками.

Фото: sev.gov.ru

Ольга Сурикова