В Севастополе на Острякова LADA снесла забор

ДТП на подъеме на Хрюкина
В Севастополе LADA Largus на проспекте Генерала Острякова влетела в разделительный забор. ДТП произошло в районе остановки «Переход» около 22-23.00.
Видео происшествия выложили очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь» социальной сети Вконтакте.
Водитель Лады влетел на бордюр и разделительную клумбу, после этого снес несколько метров забора. Снесенный забор при этом оказался под автомобилем.
Напомним, в Севастополе в конце января водитель вылетел с дороги и снес пешеходное ограждение на Истомина.
Фото: chp_sevastopol/instagram.com
Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь/vk.com
Ольга Сурикова