В Севастополе на Острякова LADA снесла забор

ДТП на подъеме на Хрюкина

В Севастополе LADA Largus на проспекте Генерала Острякова влетела в разделительный забор. ДТП произошло в районе остановки «Переход» около 22-23.00.

Видео происшествия выложили очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь» социальной сети Вконтакте.

Водитель Лады влетел на бордюр и разделительную клумбу, после этого снес несколько метров забора. Снесенный забор при этом оказался под автомобилем.

Напомним, в Севастополе в конце января водитель вылетел с дороги и снес пешеходное ограждение на Истомина.

Фото: chp_sevastopol/instagram.com

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь/vk.com

Ольга Сурикова