Шарий о своем задержании: Поем что-то вкусное, выпью колы, посмотрю сериал

Известный украинский блогер, придерживающийся пророссийских взглядов, Анатолий Шарий прокомментировал свое задержание правоохранителями Испании, где он постоянно проживает, по международному ордену, выданному СБУ.

Видео своего интервью «Известиям» Шарий разместил в своем официальном телеграм-канале.

«Это очень интересно было и поэтому всем привет. Что я дальше буду делать? Ну, поем, наверное, что-либо вкусное, выпью кока-колы, посмотрю сериал, послежу за новостями. А что как-то моя жизнь должна поменяться?», — ответил Шарий.

Он подчеркнул, что они с супругой ожидали такого развития событий: «Конечно, я ожидал, я ожидал все полностью, то, что произойдет, потому что мы отлично знали, чем занимается Украинская власть. Это же очень важно во время …. (специальной операции) заниматься именно этим. Ирине Венедиктовой (генпрокурор Украины – ред.) я передал большой привет. …Не думаю, что меня нужно сравнивать с Ассанжем, там немного другая ситуация. Но все произошло так, как я и предполагал».

О задержании Шария испанскими правоохранителями стало известно в четверг, 5 мая. Позже появилась информация, что блогера выпустили под подписку о невыезде. Вопрос об его экстрадиции в Украину будет решаться в течение нескольких недель.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин телеграм-канал Анатолия Шария