В Инкермане перекроют на год часть улицы Линейной

В связи с тем, что с 30 марта по 1 декабря в Инкермане планируется провести реконструкцию путепровода через железную дорогу, будет перекрыто движение по улице Линейной, а также будут внесены корректировки в маршруты общественного транспорта: автобусов № 21, 103, 126 и 106.

Маршрут автобуса № 21, который обслуживает Инкерман и посёлок ГРЭС, сократится: с 5-го км он будет ехать по спуску Лабораторного шоссе до посёлка ГРЭС, а затем – разворачиваться в обратную сторону. Таким образом, до Инкермана маршрут доходить не будет.

Маршрут №126, который идёт из Балаклавы, будет обслуживать жителей Инкермана.

Автобус №103 будет доходить до места перекрытия дороги в посёлке ГРЭС и разворачиваться обратно.

Три дополнительных рейса добавлено к маршруту №106 – его продлят до улицы Ангарской. Автобусы будут проходить через переезд с разворотом в обратную сторону. Место посадки и высадки пассажиров будет организовано в районе Севастопольской ТЭЦ.

Подвоз школьников изменится, но он также будет проходить через улицу Ангарскую, максимально близко к школе.

Движение на личном транспорте будет осуществляться через улицу Чернореченскую.

Напомним, гортранс Севастополя ответил, где теперь парковать автомобили в парке Победы.

Дмитрий Островский