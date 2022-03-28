Севастопольские боксеры завоевали 6 медалей на Первенстве ЮФО по боксу

Севастопольские боксеры привезли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали по итогам Первенства Южного Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет, которое завершилось 26 марта в Славянске-на-Кубани.

Участие в соревнованиях приняли 242 спортсмена из 8 регионов. Севастополь представляли спортсмены из спортивных школ № 4 и 7, а также Городского центра социальных и спортивных программ.



Медали распределились следующим образом:

Юноши 15-16 лет:

70 кг — Артём Червяков ( СШОР 4, БК «Фиолент», тренер Александр Денисов) — 1 место

46 кг — Авет Асатрян (СШ 7, тренер Андрей Закарьян) — 3 место

Юниоры 17-18 лет:

60 кг — Максим Шведюк (СШОР 4, БК «Фиолент», тренер Александр Шведюк) — 2 место

67 кг — Иван Романчук (СШОР 4, БК «Фиолент», тренер Олег Баландин) — 2 место

92+ — Исрафил Исламов (СШОР 4, БК «Фиолент», тренер Владимир Семенов) — 2 место

75 кг — Денис Переверзев (ГЦССП, тренеры Владислав Дашевский, Максим Коптяков) — 3 место.

Напомним, севастопольский боксер Дмитрий Шиповский выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограмм на международных соревнованиях в белорусском Витебске.

Дмитрий Островский