В Инкермане опрокинулся грузовик и слетел с дороги автовоз

Груженный

В Севастополе ночью водитель грузового автомобиля Renault потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание машины. ДТП произошло в 1:30.

«Водитель 1960 г.р., управляя грузовым автомобилем Renault, на правом закруглении дороги в районе д.2 по ул. Нефтяная, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части дороги влево, совершил наезд на бордюрный камень и допустил опрокидывание автомобиля», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Днем на этом же месте, в 12:15, трал для перевозки легковых автомобилей съехал с проезжей части и наехал на магистральный трубопровод. Автовоз Renault двигался со стороны автодороги Таврида в направлении пос. Сахарная головка.

«Нарушив требование дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», водитель большегруза на закруглении дороги в районе д.2 по ул. Нефтяная не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие — магистральный трубопровод тепловой сети, который в результате был поврежден», — уточнила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

По данным правоохранителей, несколько легковых автомобилей, перевозимые тралом, получили незначительные повреждения. Люди в данном ДТП не пострадали.

На месте инцидента работают сотрудники полиции.

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Напомним, накануне в Севастополе произошло сразу несколько аварий, в одной из них пострадал пятилетний ребенок.

Ольга Сурикова