В Севастополе в ДТП пострадал ребенок

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В Севастополе 28 ноября на автодороге Танковое-Оборонное столкнулись два автомобиля, в одном из которых находился маленький ребенок. ДТП произошло в 18:35.

«Водитель 1952 года рождения, управляя легковым автомобилем Daewoo на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet , в котором находился пятилетний мальчик», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Уточняется, что ребенок находился в автокресле.

В результате ДТП юного пассажира иномарки и водителя Daewoo доставили в городскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка

Напомним, в этот же день произошло ДТП с пострадавшими на автодороге Симферополь-Бахчисарай- Севастополь.

Ольга Сурикова