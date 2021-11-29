В ВОЗ спрогнозировали вероятность распространения омикрон-штамма

Риск велик

Вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне оценивается ВОЗ как высокая. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

В ВОЗ отметили, что на данный момент не зарегистрировано ни одного летального исхода от нового штамма. При этом эксперты не исключили серьезных последствий потенциальных вспышек заболеваемости, вызванных омикроном.

Однако последствия рассматриваются как глобальные. В связи с этим в организации призвали страны увеличить темпы вакцинации населения и подчеркнули, что современные вакцины в некоторой степени защищают от нового варианта заболевания. Отмечается, что случаи заражения у вакцинированных граждан возможны, но в небольшом количестве. В ВОЗ также порекомендовали странам быть готовыми к усилению эпидемиологических мер для борьбы с распространением COVID-19.

Ольга Сурикова