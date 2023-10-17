Стало известно, когда в музей Крошицкого вернется экспозиция

На прошедшей сессии Заксобрания Севастополя была обсуждена тема возвращения экспозиции в отремонтированное здание художественного музея им. Крошицкого. Сама директор департамента культуры Анжела Сумакова подчеркнула, что это важный для всех вопрос, передает корреспондент «Севкора».

В здании завершен капительный ремонт, который начался еще в 2018 году и серьезно затянулся.

«Здание готово. Сейчас идут работы по передаче данного объекта. Сам музей готовится к переезду. Это очень сложный технологический процесс. Мы заключили контракт с московской компанией, которая нам осуществит перевозку, упаковку, распаковку — это длительный процесс, который мы уже начали осуществлять», — рассказала Сумакова.

По ее словам, коллекцию музея начнут перевозить через две недели и, если ничего не помешает, к концу декабря планируется завершить переезд.

Картины из фонда музея выставлялись в фойе второго этажа кинотеатра «Москва». Коллекцию пришлось распределить по нескольким местам: помимо кинотеатра «Москва» это Черноморское ВВМУ им П.С. Нахимова, севастопольский филиал МГУ им. И.В. Ломоносова, центральная библиотека им. Л.Н. Толстого и другие организации.

Ольга Сурикова