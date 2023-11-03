В севастопольском роддоме умер новорожденный

Расследование уголовного дела взял на контроль лично глава СК Александр Бастрыкин.

В ноябре 2023 года в роддоме умер новорожденный, куда была госпитализирована его мать.

Женщина не согласна с ходом расследования обстоятельств смерти её новорожденного ребёнка. Она полагает, что смерть произошла в результате ненадлежащего оказания медпомощи в роддоме. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Расследуется уголовное дело.

И. о. главы следкома по Крыму и Севастополю Евгений Руднев подготовит доклад в центральный аппарат о результатах расследования, сообщает информационный центр СК.

Напомним, в Крыму в феврале этого года было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Ленино, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности при родах своему ребенку. Женщина рожала дома, а помогала ей доула.

Дарья Тимофеева