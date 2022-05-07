В Херсонской области заявили о желании присоединится к России

Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готов и будет срамится к присоединению к России, сообщают РИА Новости.

Войска Российской Федерации взяли под контроль Херсонскую область в ходе военной спецоперации на Украине, после чего была сформирована военно-гражданская администрация.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — отметил Стремоусов агентству.

Также Стремоусов отметил, что администрация готова обратиться в адрес руководства России с просьбой о включении в состав страны, если это понадобиться.

«Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — сказал зампред.

Напомним, из Херсонской области начали поставлять клубнику в Крым и Севастополь, машины из Новой Каховки выезжают дважды в неделю.