В Крым и Севастополь начались поставки херсонской клубники

В Севастополе цена сразу снизилась до 250 рублей за кг

Из Херсонской области начали поставлять клубнику в Крым и Севастополь, машины из Новой Каховки выезжают дважды в неделю.

Издание «Известия» пишет, что ягод будет завезено такое количество, что ее стоимость может опуститься до 100 рублей за 1 кг.

Отметим, еще на выходных в Севастополе клубника продавалась по 350-600 рублей. А сегодня в местах стихийной торговли на Юмашева продавцы просили по 230-250 рублей за кг спелой красной ягоды.

Также издание пишет, что херсонские аграрии прекрасно осознают, что нужно быстро налаживать новые рынки сбыта продукции в Крым, так как фрукты и овощи могут начать портиться. Сейчас экономика южных областей Украины, которые находятся под контролем России, на 80% состоит из аграрного сектора и прибыль их будет зависеть, насколько регулярно товар будет поступать к потребителям, в данном случае крымским.

Напомним, ранее сообщалось, что херсонские аграрии заинтересованы в торговле с Крымом, особенно в будущем бахчевыми. Первые поставки овощей пришли уже в начале апреля, и цены были значительно ниже среднекрымских.

Ольга Сурикова