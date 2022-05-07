В Севастополе от COVID-19 умер 1 человек

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 30 человек. Выписаны 38 пациентов. На данный момент в больницах находится 160 пациентов, из них 80 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 7 мая в городе зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 693 человека, выздоровели 81 009.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 7 мая сделали прививку от коронавируса 314 823 человека. Второй этап вакцинации прошли 302 861 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 7 мая поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.