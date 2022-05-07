У храма Сергия Радонежского высадили клумбу в виде Георгиевской ленты

Вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев принял участие в ежегодной традиционной акции по высадке на территории храма Сергия Радонежского Георгиевской ленточки, состоящей из многолетних цветов

Многие севастопольцы знают, что в день Святого Георгия Победоносца, который отмечают православные 6 мая, есть традиция — высаживать Георгиевскую ленточку из бархотцев и анютиных глазок.

Сначала на территории храма Сергея Радонежского прошел молебен во имя Георгия Победоносца, который провел благочинный Севастополя, протоирей Сергей Халюта.

«Церковь, беря на себя очень ответственную задачу, – духовное воспитание подрастающего поколения и севастопольцев, сохраняет на протяжении нескольких лет традицию массовой высадки цветов в виде Георгиевской ленточки. Сегодня очень важно обратить внимание на моральное воспитание молодежи. Что особенно важно в городе, который является символом патриотизма для всей страны», — отметил вице-спикер.

В общей сложности было высажено порядка 1300 цветов, которые могут расти вплоть до серьезных холодов, и будут радовать глаз прихожан. Приятно, что такая патриотическая акция существует в Севастополе и имеет такой отклик.

К слову, на территории храма разбит чудесный сквер и зеленая зона благодаря любви и заботе прихожан, а также настоятелю храма отцу Виталию, которые своими руками высаживали растения и деревья, чтобы облагородить территорию храма.

«Я могу сказать, что это эталонный сквер и очень хотелось бы, чтобы в Севастополе было как можно больше подобных скверов и парков», — резюмировал Илья Журавлев.