В Севастополе в районе Максимовой дачи горел частный дом

Сегодня, 15 марта в 7 часов 55 минут, в севастопольский главк МЧС поступила информация, что по улице Мельникова горит частный жилой дом.

По прибытии подразделения спасатели сформировали газодымозащитные звенья и подали стволы на тушение. Пламя было локализовано на площади 80 квадратных метров, удалось ликвидировать открытое горение.

В пресс-службе уточнили, что погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ольга Сурикова