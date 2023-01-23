В Севастополе закончено строительство школы искусств в Херсонесе

В Севастополе завершено строительство детского художественно-эстетического центра в рамках создания «Нового Херсонеса». Об этом сообщил глава Севастополя в своих соцсетях.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, объект перейдет в ведение севастопольских властей, а процесс приемки и передачи в городскую казну начнется совсем скоро.

Также он отметил, что в скором времени планируется завершение строительства центра «Корсунь» (филиала «Артека»).

Напомним, в августе 2021 года проведена презентация концепции проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект будет размещаться на территории в 23,3 гектара

Так, согласно представленному проекту, на территории музея-заповедника появится парк нового поколения, включающего в себя школу искусств, музейный комплекс, филиал МДЦ «Артек» и археологический ландшафтный парк.

Дмитрий Островский