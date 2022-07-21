В Херсоне вновь обстрелян мост через Днепр

Может рухнуть

ВСУ 21 июля вновь направили свои ракеты на Антоновский мост в Херсонской области. Однако в этот раз все они были сбиты силами ПВО, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что было выпущено 12 ракет американских ракетных систем залпового огня HIMARS,

«По мосту попытались нанести удар ракетами-«хаймерсами», но их сбили, они разорвались и упали в Днепр», — сказал он.

При этом, по его словам, сбитые снаряды не несут рисков для судов.

Ранее Стремоусов в своем Telegram написал, что, если удары продолжатся, мост может рухнуть.

Напомним, в течение последних трех дней ВСУ обстреливает Антоновский мост, который является единственным автомобильно-пешеходным переходом через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем.

Ольга Сурикова