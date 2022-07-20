В Херсоне снова обстрелян мост через Днепр

11 попаданий насчитали

В Херсоне второй раз за сутки обстрелян Антоновский мост, который является единственным автомобильно-пешеходный переходом через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем.

Предположительно, удары наносились украинскими военными американской РСЗО HIMARS, часть ракет перехватили российские силы ПВО, рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает «Интерфакс».

«Серьезные повреждения, мы зафиксировали 11 попаданий по мосту. Сейчас мост в очень аварийном состоянии. Пока движение по нему осуществляется, мост не перекрыт, но положение серьезное», – сообщил Стремоусов.

Напомним, аналогичные удары по Антоновскому мосту были нанесены 19 июля.

Ольга Сурикова