В Херсоне снова обстрелян мост через Днепр

11 попаданий насчитали
В Херсоне второй раз за сутки обстрелян Антоновский мост, который является единственным автомобильно-пешеходный переходом через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем.
Предположительно, удары наносились украинскими военными американской РСЗО HIMARS, часть ракет перехватили российские силы ПВО, рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает «Интерфакс».
«Серьезные повреждения, мы зафиксировали 11 попаданий по мосту. Сейчас мост в очень аварийном состоянии. Пока движение по нему осуществляется, мост не перекрыт, но положение серьезное», – сообщил Стремоусов.
Напомним, аналогичные удары по Антоновскому мосту были нанесены 19 июля.
Ольга Сурикова