Жителям ДНР и ЛНР будет предложено пройти бесплатное переобучение в России

В каждом регионе будет своя квота

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением включить в программу бесплатного переобучения граждан, которые прибыли из ДНР и ЛНР и получили статус беженца или подали заявление на получение гражданства РФ.

Планируется, что такой мерой поддержки смогут воспользоваться до 10 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«По аналогии с программой субсидирования найма предлагается включить в число тех, кто может воспользоваться программой переобучения, граждан, прибывших с территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — рассказали в Минтруде.

Сейчас, как ответили в министерстве, программой могут воспользоваться граждане, находящиеся под риском увольнения, безработные граждане, а также уязвимые на рынке труда соискатели.

«Итоги прошлого года показали высокий результат — 75% граждан, получивших навыки в рамках программы, смогли найти работу или открыть свое дело после завершения обучения. Ряд граждан подают заявки на обучение по программам, в рамках которых предлагается слишком простой и уже знакомый им материал, либо, напротив, слишком сложный. В таких случаях гражданин вынужден отказываться от поданной заявки, вновь подбирать программу и подавать заявку», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на полуострове начала действовать упрощенная процедура трудоустройства в медучреждения Крыма врачей из числа вынужденных переселенцев из Украины.

Ольга Сурикова