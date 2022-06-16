В Крыму готовятся к запуску поездов из Украины

Пока будут ходить три вагона

Между Крымом и регионами Украины, которые сейчас находятся под контролем вооруженных сил России, вскоре будет восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Глава республики Крым Сергей Аксенов анонсировал данное событие на 1 июля.

Пока, по его словам, это будет тестовый режим.

«Задача – запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая буквально с 1 июля. Там три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что сейчас на железнодорожных вокзалах проводится оборудование постов для пограничников и сотрудников МВД. В первую очередь, будут проходить проверку мужчины.

«Основное время конечно, будут занимать процедуры по фильтрации мужского населения – просматривать телефоны, поднимать данные из открытых источников на предмет причастности к теробороне и националистическим формированиям», – заключил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым.

Ольга Сурикова