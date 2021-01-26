В Госдуме призвали снять все ограничения из-за коронавируса

Бывший санитарный врач России просит дать возможность посидеть людям в ресторане после 11

В России уже можно снять все ограничения, связанные с коронавирусом, а власти следует больше доверять людям. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает Lenta.ru.

«Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. В том числе, можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера. Соблюдая дистанцию, но нужно сделать», — сказал Онищенко.

По его мнению, самая эффективная защита — это вакцинация. Ограничения будут снимать после накопления количества людей, сделавших прививку.

«В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий», — отметил депутат.

Напомним, в России на прививку от коронавируса можно записаться через госуслуги. В Севастополе вакцинировать начнут с февраля.

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Ольга Сурикова