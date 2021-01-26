Севастопольцам напомнили, во сколько обойдется букетик из подснежников

Охота за краснокнижными цветами началась

Севприроднадзор решил напомнить севастопольцам об ответственности за уничтожение первоцветов. Соответствующая информация появилась на правительственном портале.

Ведомство отметило, что вернувшаяся теплая погода разбудила первоцветы: подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний.

Эти растения занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя.

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«Лица, виновные в незаконном сборе и реализации растений и их частей, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязаны возместить ущерб, причиненный природе», – подчеркнули в Севприроднадзоре.

И далее приводится размер ответственности за сорванные краснокнижные цветы.

В соответствии со статьёй 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа:

— на граждан – от 2500 рублей до 5000 рублей;

— на должностных лиц — от 15000 рублей до 20000 рублей;

— на юридических лиц – от 500000 рублей до 1000000 рублей.

Помимо штрафа за нарушение природоохранного законодательства виновные лица обязаны возместить нанесенный природе вред в размере 300 рублей за один экземпляр побега или розетки травянистого растения, независимо от его размера.

На особо охраняемых природных территориях размер вреда увеличивается в 2 или 3 раза в зависимости от категории территории.

Административная ответственность за продажу наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях.

Сейчас Севприроднадзором особо чутко охраняет эти растения: регулярно патрулируются лесные участки, ООПТ, контролируется реализация на точках продажи (как установленных, так и нелегальных).

А севастопольцев призвали не покупать подснежники и букеты первоцветов, занесенные в Красную книгу.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова