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Севастопольцам напомнили, во сколько обойдется букетик из подснежников

26-01-2021
админ
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Охота за краснокнижными цветами началась

Севприроднадзор решил напомнить севастопольцам об ответственности за уничтожение первоцветов. Соответствующая информация появилась на правительственном портале.

Ведомство отметило, что вернувшаяся теплая погода разбудила первоцветы: подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний.

Эти растения занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя.

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«Лица, виновные в незаконном сборе и реализации растений и их частей, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязаны возместить ущерб, причиненный природе», – подчеркнули в Севприроднадзоре.

И далее приводится размер ответственности за сорванные краснокнижные цветы.

В соответствии со статьёй 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа:

— на граждан – от 2500 рублей до 5000 рублей;

— на должностных лиц — от 15000 рублей до 20000 рублей;

— на юридических лиц – от 500000 рублей до 1000000 рублей.

Помимо штрафа за нарушение природоохранного законодательства виновные лица обязаны возместить нанесенный природе вред в размере 300 рублей за один экземпляр побега или розетки травянистого растения, независимо от его размера.

На особо охраняемых природных территориях размер вреда увеличивается в 2 или 3 раза в зависимости от категории территории.

Административная ответственность за продажу наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях.

Сейчас Севприроднадзором особо чутко охраняет эти растения: регулярно патрулируются лесные участки, ООПТ, контролируется реализация на точках продажи (как установленных, так и нелегальных).

А севастопольцев призвали не покупать подснежники и букеты первоцветов, занесенные в Красную книгу.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Ольга Сурикова

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