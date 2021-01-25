Севастополь попал в аутсайдеры по записи на вакцинацию от коронавируса

Оказался в одном ряду с Чечней и Дагестаном

Названы регионы, где чаще всего подают заявки на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги. Севастополь опять был упомянут, как последний в списке желающих, передает ТАСС со ссылкой вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Больше всего заявок на вакцинацию относительно численности на данный момент поступило в Сахалинской и Мурманской областях.

Как известно, с 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на Госуслугах. Сейчас, по словам, вице-премьера, идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться через ЕПГУ.

«Регионами — лидерами по количеству записей относительно численности населения стали Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают — Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область», — добавил он.

При этом уже поступило более пяти тысяч обращений и жалоб на проблемы с записью, нехваткой вакцины. Чернышенко подчеркнул, что минздрав старается оперативно реагировать на замечания.

Также через портал пользователи могут получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус.

Напомним, в Севастополе по состоянию на 20 января от коронавируса привито уже 1742 человека.

Фото: ТАСС

Ольга Сурикова