В горизбиркоме Севастополя прокомментировали разрешение ЦИК голосовать во дворах

Накануне ЦИК России одобрила возможность голосования на сентябрьских выборах на придомовых территориях. Такое решение распространяется на приграничные субъекты РФ, столкнувшиеся с повышенной угрозой безопасности. Формат «дополнительны форм голосования» местные власти будут определять самостоятельно.

В комментариях «Севкор» в Севгоризбиркоме подчеркнули, что голосование должно быть проведено удобным для жителей способом и максимально безопасно, а решение ЦИК России о возможности применения дополнительных форм голосования создает для этого все необходимые условия.

«В условиях режима повышенной готовности на территории города Севастополя, обеспечение безопасности при проведении выборов, назначенных на 14 сентября, является безусловным приоритетом в работе избирательной системы города», — отметили в ГИК.

При этом вопрос использования дополнительных форм голосования будет обсуждаться после проведения необходимых консультаций с правоохранительными органами и органами безопасности Севастополя.

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Ольга Сурикова