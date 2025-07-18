На Фиоленте обнаружено тело мужчины

Происшествия
18-07-2025

Первая жертва купального сезона в Севастополе: мужчина утонул в районе мыса Фиолент.

17 июля в районе мыса Фиолент обнаружили тело мужчины, которое находилось на глубине около 5 метров.

Личность погибшего и детали устанавливают компетентные органы, как сообщило МЧС Севастополя.

В ведомстве призвали посещать только оборудованные пляжи.

Напомним, в ночь на 9 июля пропала 15-летняя жительницы Симферополя. Ее тело обнаружили в Симферопольском водохранилище.

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Ольга Сурикова
Фото: МЧС Севастополя