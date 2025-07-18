Сегодня вылетел первый самолет в Геленджик

Аэропорт Геленджика 18 июля примет первый с февраля 2022 года рейс. Его выполнит компания «Аэрофлот». По данным онлайн-табло аэропорта, первый самолет из Москвы приземлится в Геленджике в 15:25 по московскому времени. Вылет в Москву — в 16:25.

Первый регулярный рейс вылетел в 11:20 мск из Москвы. В настоящее время это единственный рейс по этому направлению. Он летит почти 4 часа через Каспийское море.

Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей. Стоимость билета на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик к 19:30 мск 17 июля уже начинается от 42 тыс. руб.

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Ольга Сурикова