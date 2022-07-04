Парковку возле «Аквамарина» взял в аренду предприниматель для «благоустройства»

Въезд туда перекрывают каждый год

В Севастополе въезд на парковку возле пляжа «Аквамарин» снова сделали платным с конца июня. Желающим поставить там машины путь преграждает теперь шлагбаум.

Корреспонденту «Севкор» удалось выяснить, что данную территорию, площадью 3 316 кв.м, взял в аренду с обязательством благоустроить индивидуальный предприниматель Рыбец Михаил Анатольевич. А в аренду сдает участок Акционерное общество «Крымский электротехнический завод «Сатурн».

Согласно данному договору, ИП берет на себя ответственность по содержанию, уборке территории, вывозе мусора, посадке зеленых насаждений и их поливу. Для реализации возложенных на него обязательств, по этому же документу, он «имеет право допускать на территорию третьих лиц с взиманием с них платы на содержание и обслуживание территории».

«Каждая из сторон Договора для реализации обязательство по благоустройству территории имеет право использовать обслуживаемую территорию для размещения принадлежащих торговых объектов и иного оборудования», — говорится в одном из пунктов документа.

Срок его действия 01.06. по 31.12. 2022 года.

Желающие оставить здесь свой автомобиль теперь должны заплатить 200 рублей «за благоустройство».

Редакция «Севкора» уже направила официальный запрос в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департаменты городского хозяйства и в Гагаринский муниципальный округ, чтобы получить разъяснения, кто и на каком основания организовал платную парковку.

В департаменте городского хозяйства нашему изданию сообщили, что собственник сегодня, 4 июля, должен демонтировать шлагбаум, который был им установлен незаконно.

«Если самостоятельно не демонтирует, тогда силами департамента (с привлечением ГБУ «Парки и скверы»), с последующим возмещением затрат с собственника будем демонтировать», — ответили в горхозе.

Напомним, в прошлом году прокуратура Севастополя уже выявляла нарушения в организации платной парковки у пляжа «Аквамарин».

Ольга Сурикова