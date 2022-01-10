С 9 января в Севастополе подорожало ОСАГО

В нашей стране в воскресенье, 9 января, вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО.

Рост цены на автострахование вызвано указанием Центрального банка России о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов.

Как уточняли в Центробанке, для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей). От этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф.

Для общественного транспорта этот показатель составит 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.

Также меняется территориальный коэффициент — для Севастополя, Симферополя и Назрани он увеличивается с 0,64 до 0,76.

Коэффициент возраста\стажа для 16–21-летнего водителя без опыта вождения составит 2,27 вместо 1,93. Для 60-летнего автомобилиста со стажем более 14 лет — 0,83 вместо 0,9. Изменяется и система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), когда полис становится дороже для «аварийных» автомобилистов.

Повышенный коэффициент вводится на «мультидрайв», или ОСАГО без ограничения лиц, допущенных к управлению машиной. Для физлиц он составит 2,32 вместо 1,94, для юрлиц остается 1,97.

Дмитрий Островский