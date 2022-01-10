В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек

Заболеваемость перестала снижаться

В Севастополе по состоянию на 10 января зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

85 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 5 человек в возрасте от 75 до 90 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 293 человека.

В настоящий момент выздоровели 50 532 человека, 1 873 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 10 января сделали прививку от коронавируса 275 656 человек. Второй этап вакцинации прошли 262 850 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.